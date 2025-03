Turista checo de 70 anos sente-se mal na Vereda da Ponta de São Lourenço

A embarcação afeta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz foi empenhada na tarde desta terça-feira, 25 de Março, para resgatar um homem, na faixa etária dos 70 anos, de nacionalidade checa, que apresentava um quadro de mal-estar geral na Vereda da Ponta de São Lourenço.

Numa publicação nas redes sociais, o Sanas Madeira explica que a vítima foi assistida no local pela tripulação do SANAS103 e, após reforço de elementos, transbordada para a embarcação salva-vidas que a transportou até à marina do Dreams Madeira Resort onde aguardava uma ambulância para a transportar para unidade hospitalar.

Este foi um serviço coordenado pelo Centro de Comando e Controle do SANAS Madeira em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM e com o MRSC Funchal.