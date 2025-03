Jessica Inchude sexta na final do peso, Auriol Dongmo oitava

A atleta portuguesa Jessica Inchude foi hoje sexta classificada na final do lançamento do peso feminina dos mundiais de atletismo em pista coberta, em Nanjing, China.

Jessica Inchude teve como melhor marca os 18,71 metros conseguidos ao quarto ensaio, numa final em que Auriol Dongmo, que tinha sido bronze nos Europeus de Apeldoorn, nos Países Baixos, foi oitava, com 18,54.

As duas atletas do Sporting falharam, assim, o pódio, preenchido pela canadiana Sarah Mitton, ouro, com 20,48 metros, a neerlandesa Jessica Schilder, prata, com 20,07, e a norte-americana Chase Jackson, bronze, com 20,06.