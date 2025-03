Vaticano divulga primeira foto do Papa após 31 dias de internamento

O serviço de imprensa da Santa Sé divulgou, esta tarde, a primeira imagem do Papa desde o início do seu internamento, há 31 dias, com Francisco em oração depois de celebrar a Eucaristia.

“Esta manhã, o Papa Francisco concelebrou a Santa Missa na capela do apartamento do décimo andar do Policlínico Gemelli”, refere uma breve nota enviada aos jornalistas, ao final da tarde.

O Papa, que está hospitalizado há 31 dias, mantém-se estável e a melhorar gradualmente, mas ainda necessita de permanecer internado por um período indeterminado, revelou ontem o Vaticano.

Depois de 72 horas sem relatório médico, o Vaticano emitiu no sábado um breve comunicado a explicar que o estado clínico "se mantém estável, confirmando o notável progresso que fez na última semana". O Vaticano referiu ainda que "a oxigenoterapia de alto fluxo continua, reduzindo progressivamente a necessidade de ventilação mecânica não invasiva durante a noite". No entanto, Francisco "necessita ainda de tratamento hospitalar, fisioterapia motora e respiratória", acrescentou o comunicado.