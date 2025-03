Pelo menos 44 mortos em ataque do Estado Islâmico contra uma mesquita no Níger

Pelo menos 44 civis morreram na sequência de um ataque armado alegadamente levado a cabo por um afiliado do Estado Islâmico, na sexta-feira, contra uma mesquita no sudoeste do Níger, enquanto decorriam orações.

O ataque ocorreu a cerca de dez quilómetros a oeste de Méhana, na região de Tillabéri, quando várias pessoas abriram fogo sobre os fiéis reunidos na mesquita, segundo a imprensa local.

De acordo com a Europa Press, a responsabilidade do ataque foi atribuída ao Estado Islâmico do Sahel (antigo Estado Islâmico no Grande Sahara, ISGS), embora a responsabilidade pelos acontecimentos não tenha sido reivindicada neste momento.

Em resposta a esta tragédia, as autoridades declararam um período de luto nacional de 72 horas a partir de hoje, 22 de março, período a partir do qual "as bandeiras serão colocadas a meia haste em todo o país".

O secretário de Estado do Interior e ministro do Interior, General Salifou Mody, condenou veementemente este "ato desprezível", que "ilustra amplamente que os terroristas e os seus patrocinadores não defendem nenhum ideal religioso".

Dois dias antes, o Exército de Níger afirmou ter matado 45 membros deste ramo do Estado Islâmico.

Após o golpe de 2023, o país terminou a cooperação militar com a maioria dos seus antigos parceiros de contraterrorismo, como a Alemanha, a França e os Estados Unidos. Desde então, o número de vítimas de ataques terroristas voltou a aumentar.

De acordo com a organização de monitorização de conflitos (ACLED na sigla em inglês), cerca de 1.700 pessoas foram mortas no país ao longo de 2024, incluindo pelo menos 416 em ataques contra civis.

Nos últimos anos, a região de Tillabéri, onde operam os ramos da Al-Qaida e do Estado Islâmico no Sahel, tem sofrido um aumento da insegurança, com ataques contra militares e a população civil, situação que foi agravada pela crise política desencadeada pelo golpe de Estado de 26 de julho de 2023.