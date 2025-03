Mais de 100 bombeiros combatem fogos no distrito de Viana do Castelo

A região do Minho registava pelas 23:30 de hoje vários incêndios, com dois fogos ativos no concelho de Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, a ameaçarem habitações, adiantaram fontes da Proteção Civil.

Os fogos ativos nas freguesias de Vilela, São Cosme e São Damião e Sá e do Soajo, concelho de Arcos de Valdevez, mobilizavam a maioria dos meios pelas 23:30 de hoje, com mais de 30 operacionais no terreno em cada ocorrência, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O comandante dos bombeiros de Arcos de Valdevez, Filipe Guimarães, referiu, em declarações à SIC Notícias pelas 23:20 de hoje, que localidades destas duas freguesas chegaram a ser ameaçadas pelas chamas e que estiveram a ser ponderadas evacuações.

Filipe Guimarães relatou rajadas de vento a 90 quilómetros por hora, que contribuíram para incêndios de dimensão considerável, juntamente com a quantidade de combustível disponível devido à falta de prevenção. O comandante denunciou também situações de fogo posto.

Fonte do Comando Sub-regional do Alto Minho confirmou à Lusa, pelas 23:30, a ocorrência de vários incêndios, referindo que até ao momento não há registo de danos materiais ou vítimas.

Também ativos, um incêndio em S.Silvestre, Paredes de Coura, distrito de Viana do Castelo, mobilizava 19 operacionais e em Ponte da Barca, Viana do Castelo, um fogo em Azias mobilizava nove operacionais.

Já em Terras de Bouro (Braga) um fogo em Chamoim e Vilar mobilizava quatro operacionais e na União das Freguesias de Pico de Regalados, Gondiães e Mós, Vila Verde (Braga), estavam destacados 12 operacionais.

Além dos fogos ativos, três ocorrências devido a incêndios no Minho estavam já dadas como em resolução e uma em conclusão.

Os distritos de Braga e Viana do Castelo estão sob alerta amarelo devido a vento forte "de sul/sueste, com rajadas até 90 km/h, sendo até 110 km/h nas serras", que passa a aviso laranja a partir das 00:00 de quinta-feira, até às 09:00, devido a "vento forte de sul/sueste, com rajadas até 90 km/h, sendo até 120 km/h nas serras".