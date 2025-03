“Este é um bom acordo para os dois partidos”

Acabou de ser apresentado publicamente o acordo de coligação entre PSD e CDS, para a constituição do XVI Governo Regional. O acordo prevê a entrada do líder do CDS, José Manuel Rodrigues, para o governo, com a pasta da Economia, conforme noticiou esta manhã o DIÁRIO.

“Este acordo contempla o programa do PSD e complementado pelo programa do CDS”, referiu José Manuel Rodrigues, líder do CDS. “Este acordo será cumprido pelos dois partidos” destacou o líder do PSD, Miguel Albuquerque.

Ver Galeria