A Comissão Política Regional do CDS-PP esteve reunida esta tarde, tendo sido aprovado por unanimidade o acordo de incidência parlamentar e governativo com o PSD.

“O acordo salvaguarda as posições políticas programadas do CDS e garante ao partido uma presença no parlamento e no governo”, disse José Manuel Rodrigues.

Foi ainda aprovada uma lista conjunta para as legislativas nacionais de 18 de Maio.