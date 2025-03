Funchal aprova apoio de 752 mil euros a 49 entidades desportivas

A Câmara Municipal do Funchal aprovou, hoje, os apoios no âmbito do associativismo para o sector desportivo, que vão corresponder a 752.265 euros, destinados a 49 entidades desportivas, sendo que 164.450 euros, deste montante, serão especificamente direccionados ao 'Programa Jovem Atleta'.

A informação foi veiculada por Bruno Pereira, vice-presidente da autarquia, no final de mais uma reunião de Câmara. Na ocasião, apontou a aprovação de um conjunto de apoios sociais essenciais, no total de 244.681 euros. Falamos do Subsídio Municipal ao Arrendamento, do Apoio à Natalidade e Família e da Comparticipação Municipal em Medicamentos.

Bruno Pereira relembrou que o investimento global nestes apoios atingirá, até ao final do mandato, cerca de 25 milhões de euros, reflectindo um crescimento de 233% desde 2021. “Este valor demonstra a prioridade deste executivo com um forte compromisso social e uma preocupação constante com a abrangência dos apoios sociais atribuídos”, afirmou o autarca.

O vice-presidente da CMF assumiu a importância de investir na juventude, afirmando que “o nosso objectivo é apoiar os jovens, reduzindo os comportamentos de risco e incentivando-os à prática desportiva, aliando as políticas de Desporto e Juventude.” O apoio ao associativismo inclui ainda, como relembrou, o financiamento de eventos organizados por clubes e associações que contribuam e sejam de interesse para o município, bem como o apoio à melhoria de pequenas infraestruturas desportivas.

Mais de meio milhão na renovação da Estação dos Viveiros

Bruno Pereira foi também confrontado com as c críticas da oposição, que fala numa alegada falta de equipamentos no Departamento do Ambiente, tendo esclarecido que o executivo está a investir mais de meio milhão de euros na renovação da estação dos Viveiros.

“Estamos a realizar duas empreitadas que incluem a aquisição de novos equipamentos e a criação de uma nova estação de lavagem de viaturas do Departamento do Ambiente. Esta será a primeira Câmara da Região a ter uma lavagem específica para estes veículos, permitindo maior frequência na sua limpeza e promovendo práticas mais sustentáveis”, referiu. Por outro lado, apontou que quando este executivo iniciou o mandato, o número de funcionários era "altamente deficitário", pelo que tem havido um reforço nessa área.

“Já foram abertos concursos, o primeiro para 35 cantoneiros e um segundo feito, recentemente, isto exatamente pelo défice dos 8 anos do anterior executivo, entre o que eram as saídas para aposentação e entrada de novos recursos humanos. E com este executivo invertemos essa situação” afirmou.

Por fim, Bruno Pereira concluiu salientando que todos os pontos levados, hoje, a reunião de Câmara foram aprovados por unanimidade.