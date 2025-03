Funchal aprova amanhã 244 mil e 681 euros em apoios sociais

A Câmara Municipal do Funchal leva à Reunião de Câmara de amanhã, quinta-feira, "um novo conjunto de apoios sociais essenciais, reforçando o compromisso do Município do Funchal em proteger e apoiar as famílias funchalenses e em assegurar melhores condições de vida para todos", informa uma nota de imprensa do Município.

Assim, "no âmbito da Comparticipação Municipal em Medicamentos, serão deferidos 504 processos, num montante total de 142.610€, garantindo que os munícipes em situação de vulnerabilidade tenham acesso aos medicamentos necessários".

Segundo a autarquia funchalense, "em 2025, este apoio já totaliza 1.892.860€, representando um investimento significativo na saúde e bem-estar da população".

"O Apoio à Natalidade e à Família, medida essencial para a promoção da conciliação familiar e apoio à parentalidade, contará com 27 novos processos aprovados, num valor de 10.951€, perfazendo um montante global de 449.373€ no presente ano, com um valor em orçamento de 1,9M€, correspondendo a um aumento de + 171%", indica a Câmara Municipal do Funchal, acrescentando que "no Subsídio Municipal ao Arrendamento, instrumento fundamental para garantir acesso à habitação, o qual corresponde a um aumento de + 250%, serão deferidos 49 processos, num total de 91.120€, elevando o valor já atribuído em 2025 para 2.226.040€".

"Com a aprovação destes apoios, a Câmara Municipal do Funchal atinge um montante global de 3.432.515€ nos três principais programas sociais, um investimento que visa aliviar os encargos das famílias e promover maior equidade e inclusão social."

"O Município do Funchal mantém ainda diversas outras medidas sociais em vigor, destinadas ao apoio às famílias, crianças, seniores e cidadãos em situação de vulnerabilidade, incluindo o Apoio às Creches, para redução dos encargos das famílias com crianças em idade pré-escolar, o Apoio na Aquisição de Livros e Material Escolar, garantindo igualdade de oportunidades no acesso à educação, a Bolsa de Estudo para o Ensino Superior, que incentiva a continuidade dos estudos para jovens com dificuldades financeiras, e o Apoio à Saúde e Alimentação, assegurando o acesso a cuidados essenciais para os agregados mais carenciados", revela ainda a mesma nota de imprensa.

Por outro lado, "o Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho (PMFOCT) promove a inserção no mercado de trabalho e o desenvolvimento de competências profissionais, enquanto o Apoio ao Associativismo garante suporte financeiro a entidades que desenvolvem ações sociais e comunitárias de interesse municipal".

"Este reforço da política social da CMF reflecte o crescimento de + 233% desde 2021 na atribuição de apoios sociais, fruto de uma revisão e adequação dos regulamentos, assegurando um enquadramento mais justo e ajustado às reais necessidades dos munícipes, perfazendo ao longo do mandato um investimento global de cerca de 25M€", refere a vereadora Helena Leal, com o pelouro da Educação, Saúde e Social.