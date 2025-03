"Ainda confiamos que o Chega fará parte da solução governativa"

Ricardo Correia, candidato do Chega Madeira às eleições regionais antecipadas deste domingo, foi o primeiro a reagir às projecções da RTP/Católica que apontam para uma votação entre os 4 e os 7%, o que pode conferir entre 2 a 4 deputados.

Sem fazer grande análise aos números, por achar "prematuro" os dados da projecção, o candidato disse acreditar que o Chega fará "parte da solução governativa".

Sobre a subida do JPP, que ao que indica a projecção, assume o lugar de segundo partido mais votado, Ricardo Correia garante que o Chega não vai apoiar um governo de esquerda. Uma afirmação que veio sendo repetida ao longo da campanha.

Candidato que se escusou também a comentar se os dados, que mostram menos votação no partido, resultam de um 'castigo' do eleitorado.

Em Maio de 2024, o partido conseguiu obter 9,23% (12.541 votos), o que possibilitou a eleição de quatro deputados.

Às legislativas de hoje da Madeira, as terceiras em cerca de um ano e meio, concorrem 14 candidaturas que vão disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo único: CDU (PCP/PEV), PSD, Livre, JPP, Nova Direita, PAN, Força Madeira (PTP/MPT/RIR), PS, IL, PPM, BE, Chega, ADN e CDS-PP.A abstenção nas eleições Regionais 2025 situa-se entre os 41% e 47%, de acordo com projecção divulgada pela RTP.