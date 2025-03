DTIM no lançamento da iniciativa "All Digital Weeks 2025" em Bruxelas

A DTIM – Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação da Madeira – foi uma das entidades presentes no evento europeu de lançamento da iniciativa "All Digital Weeks 2025", que decorreu ontem, dia 17 de Março, na Representação do Governo da Catalunha, em Bruxelas. No evento, participaram representantes do Parlamente Europeu, governos nacionais, membros da sociedade civil, bem como parceiros da indústria.

Ao longo de três semanas, entre 17 de Março e o próximo dia 4 de Abril, sob o lema “Melhore as suas competências digitais”, decorrerão várias atividades, presencias e à distância, que visam apoiar a transformação digital e demonstrar a necessidade de capacitar os cidadãos europeus com as ferramentas e competências digitais necessárias a uma plena cidadania.

"Trata-se de um apelo à acção, dirigido a todos os cidadãos e a todos os indivíduos que vivem na Europa, para desenvolverem competências digitais básicas e avançadas que melhorem as suas perspectivas de emprego, permitam a participação ativa na sociedade e apoiem o crescimento económico sustentável", informa uma nota de imprensa.

A “All Digital Weeks 2025” é apoiada pela Comissão Europeia e envolve parceiros internacionais e nacionais, bem como várias organizações em diferentes países europeus. Para mais informação: https://alldigitalweeks.eu

A DTIM tenciona apresentar a candidatura para integrar a rede europeia ALL DIGITAL, que é formada por mais de uma centena de membros, distribuídos por mais de 25 países, e conta ainda com cerca de 250 organizações parceiras, como instituições europeias, entidades governamentais, universidades, empresas e entidades formadoras.