Há 36 anos estudantes e turistas descobriam a Páscoa na Madeira

É divertir-se 80 máximo. E aqui é proibido falar de escola, de notas e de tudo o que se relaciona com a escola

Na rubrica 'Canal Memória' de hoje convidamo-lo a uma viagem no tempo, nomeadamente a revisitar uma viagem de finalistas do final da década de 1980.

"Eles são estudantes em final de curso que festejam essa meta em grupo, fora da sua terra", escrevia o nosso matutino sobre um grupo de 34 alunos da Escola Secundária Domingos Rebelo, de Ponta Delgada, que se mostrava surpreso com as discotecas, avida nocturna a "agitada vida citadina" do Funchal, em comparação com a capital açoriana.

Ao DIÁRIO, os estudantes açorianos falavam das suas inquietações, o desemprego e a droga, temas que de resto não deixaram, nos últimos 30 anos, de fazer parte do leque de desafios colocados às gerações mais novas.

Era também revelado que os estudantes madeirenses de então escolhiam os Açores, Canárias, lbiza, Torremolinos e Benidorm como principais destinos de viagens de finalistas.

Noutra nota, a mesma reportagem dava conta que, na Páscoa de 89, os hotéis registavam uma "boa ocupação" de "quase 90%".

Nos hotéis, como forma de promoção e cortesia, era distribuídas "surpresas", tais como ovos da páscoa e amêndoas.

Estudantes e turistas vão descobrindo as maravilhas da Ilha em férias da Páscoa, com sol primaveril. É boiar tranquilamente no Atlântico in DIÁRIO de Notícias da Madeira, 26 de Março de 1989