PPM apresenta medidas para a juventude madeirense em reunião com estudantes

O Partido Popular Monárquico (PPM), candidato às eleições Regionais de 23 de Março, reuniu-se esta quarta-feira com a associação de estudantes do ensino secundário da Escola Secundária Jaime Moniz para apresentar as suas propostas destinadas à juventude madeirense.

O apoio à juventude, nomeadamente no âmbito da sua formação e valorização na nossa sociedade, é crucial para o PPM, afirmou o partido. Entre as medidas propostas, destaca-se a criação de um prémio de mérito de 750 euros para os alunos que ingressem no ensino superior, incentivando assim a continuação dos estudos.

O PPM propõe ainda a elaboração de um Plano Estratégico de Formação e de Criação de Emprego em áreas emergentes, como a transição digital, a economia circular, a economia azul, a transição ecológica e a robótica.

Uma das iniciativas apresentadas foi o Programa Autonomia de Recursos Humanos, que visa identificar as necessidades de mão-de-obra qualificada na Madeira e criar bolsas de formação académica e profissional para que, no futuro, esses postos sejam preenchidos por jovens madeirenses. Diz o PPM que mais de 50% dos quadros da administração regional terão de ser substituídos nos próximos 10 anos, e quer por isso garantir que os jovens da Madeira possam ocupar esses lugares.

O partido também defende a criação de um sistema universal de educação bilingue, em português e inglês, desde o pré-escolar até ao ensino secundário, e o aumento significativo dos apoios no âmbito da Ação Social Escolar para combater as desigualdades sociais.

Outra proposta é a criação dos espaços 'Madeira Jovens' em cada escola, equipados com tecnologia avançada para que os estudantes possam desenvolver as suas aptidões e projectos. O partido também defende o reforço do financiamento das escolas para actividades extracurriculares, tornando o ambiente escolar mais estimulante.

Para facilitar a transição entre o percurso académico e profissional, o PPM propõe programas de estágios e projectos que ajudem os jovens a adquirir competências e incentivem a permanência na Madeira.

Entre as medidas económicas, está a proposta de pagamento das propinas e do IRS para todos os jovens que se comprometam a trabalhar na Região durante pelo menos cinco anos, até aos 30 anos. Além disso, o PPM propõe um programa complementar regional extraordinário para ajudar os jovens a adquirir a primeira casa.