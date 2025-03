Estudantes têm até ao final do dia para se inscreverem na 1.ª fase dos exames nacionais

Os estudantes do ensino secundário têm até ao final do dia para se inscreverem na primeira fase dos exames nacionais, que arrancam a partir de 17 de Junho.

A inscrição é feita na Plataforma de Inscrição Electrónica em Provas e Exames, disponível em jnepiepe.dge.mec.pt.

Os alunos vão obrigatoriamente a exame a Português e podem escolher outras duas disciplinas para serem avaliados.

Além dos exames nacionais do ensino secundário, termina também o prazo para os alunos auto-propostos inscreverem-se nas provas finais do 9.º ano, através da mesma plataforma.

Neste caso, os alunos internos não precisam de fazer qualquer inscrição.

Os exames nacionais estão marcados para entre 17 e 30 de Junho, e as provas do 9.º ano realizam-se a 20 e 25 de Junho.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

9h30 - PSD Madeira realiza iniciativa política, com a presença de Miguel Albuquerque, na Freguesia do Monte, Funchal – Junto aos Carreiros

10h00 - ADN com acção de Campanha ccm o Sindicato de Bombeiros Sapadores

10h45 e 15h45 - PS-Madeira promove iniciativas políticas

- 10h45, contacto com a população no Largo do Chafariz;

- 15h45, arruada no Funchal (ponto de encontro no Mercado dos Lavradores).

10h00 às 12h30 - Sessão de Abertura do VIII Encontro Regional SeguraNet, sob o tema 'Ambiente Digital Seguro', com a presença de Jorge Carvalho, na Escola Secundária Francisco Franco

11h00 - Miguel Albuquerque, vai estar presente na apresentação do 'Lar e Centro de Dia Solar do Santo', projecto, ao abrigo do PRR, promovido pela Casa do Voluntário, na Estrada de Santo António da Serra nº 529, Santo António da Serra, Santa Cruz.

11h00 - PAN Madeira - Visita Mercado dos Lavradores do Funchal

11h00 - CHEGA Madeira faz declarações à imprensa, no Largo do Chafariz

11h30, 14h00 e 16h00 - LIVRE com várias acções de campanha:

11h30 - Encontro com o CEAM - Centro de Estudos de Arqueologia Estrada dos Marmeleiros

14h00 - acção de campanha na entrada do Parque Industrial das Ginjas, São Vicente

16h30 - acção de campanha no Canil Municipal, Funchal

12h00 - Coligação Força Madeira com acção de campanha, no Caminho da Levada dos Tornos, no Monte

12h00 - Bloco de Esquerda com acção de campanha, junto loja do Munícipe

12h00 - JPP promove acção de campanha, junto à Igreja da Sé, Funchal

12h00 - CDS-PP Madeira realiza ccção política, no Largo do Phelp - Funchal

15h00 - XXXIII Festival Regional de Teatro Escolar Carlos Varela, na Escola Secundária Jaime Moniz

15h00 - CMF formaliza a assinatura de 24 protocolos de apoio ao associativismo e a actividades de interesse municipal na área social, no Salão Nobre da CMF

16h00 - Miguel Albuquerque, estará presente na Cerimónia de assinatura do Protocolo de Cooperação entre a Federação dos Bombeiros da RAM e a ATLANTIDOMUS – Cooperativa de Habitação Económica Atlântica, na Sede da Federação dos Bombeiros da Região, na Nazaré

17h00 - Iniciativa Liberal Madeira com acção de campanha, na Rua das Madalenas

17h00 - Miguel Albuquerque estará na cerimónia de abertura da nova loja DS Crédito/DS Seguros, no Largo de São Sebastião, em Câmara de Lobos

17h00 - Sindicato dos Professores da Madeira realiza reunião com José Sílvio Moreira Fernandes (Reitor da Uma),na reitoria da Universidade da Madeira

18h00 - Inauguração do Mercado de Automóveis Usados, com a presença de Eduardo Jesus e Bruno Pereira, no Madeira Tecnopolo

18h30 - CDU realiza iniciativa da campanha eleitoral, no Largo das Courelas - Freguesia de Santo António

CURIOSIDADES:

- Dia do Pai, Dia Mundial do Artesão e Dia Nacional dos Alcoólicos Anónimos

- Este é o septuagésimo oitavo dia do ano. Faltam 287 dias para o termo de 2025.

EFEMÉRIDES:

1434 - D. Duarte concede uma tença anual a Fernão Lopes para redigir a Crónica Geral do Reino e tomar o lugar de "guardador das escrituras" do Tombo.

1604 - Nasce D. João IV.

1634 - Morre, aos 54 anos, em Goa, o missionário jesuíta António de Andrade, primeiro europeu a atravessar os Himalaias e a descobrir as nascentes do rio Ganges.

1812 - É jurada a Constituição liberal espanhola "La Pepa", em Cádis.

1813 - Nasce o missionário escocês David Livingstone, explorador do continente africano.

1823 - O general Santa Rita derruba o imperador Augustin I e proclama a República do México.

1855 - A Escola Regional de Agricultura de Viseu é transferida para Coimbra.

1876 - Reunião contra o Governo de Fontes Pereira de Melo, no Casino Lisbonense. A oposição propõe um processo criminal contra o Ministério.

1882 - É colocada a primeira pedra na igreja da Sagrada Família, em Barcelona, projeto do arquiteto catalão Antoní Gaudí.

1933 - O projeto de Constituição Política, de Oliveira Salazar, é aprovado em plebiscito, contando a abstenção como voto "sim". O texto estabelece os fundamentos da ditadura do Estado Novo.

1937 - O Papa Pio XI publica a carta encíclica "Divini Redemptoris", sobre o comunismo ateísta.

1944 - As forças nazis de Adolf Hitler ocupam a Hungria. À data, residiam perto de 725 mil judeus no país.

1948 - Fundação do Hot Clube de Portugal. Luís Villas-Boas assina a primeira ficha de sócio fundador, juntamente com o fotógrafo Gérard Castello-Lopes, o músico Artur Carneiro e Augusto Mayer.

1963 - Argélia exige à França o termo das experiências nucleares no deserto do Saara.

1968 - Mário Soares é preso pela PIDE, polícia política do Estado Novo, sendo deportado sem julgamento para a ilha de São Tomé, após divulgar a um jornalista do Sunday Telegraph um caso de prostituição que envolvia membros do Governo e homens de negócios próximos do regime de Salazar.

1974 - Termina o embargo de petróleo aos Estados Unidos, decidido cinco meses antes pelos países árabes, em protesto pelo apoio norte-americano a Israel, na guerra do Yom Kipper.

1975 - Arranca a campanha de dinamização cultural do Movimento das Forças Armadas (MFA). As primeiras sessões realizam-se no distrito de Viseu.

1977 - Morre, aos 38 anos, o Presidente do Congo, Marien N'Gouabi, assassinado na residência oficial, em Brazaville.

1978 - Tropas israelitas assumem o controlo dos territórios no sul do Líbano.

1979 - Sai o primeiro número do Correio da Manhã, da Presslivre, dirigido por Vítor Direito, ex-diretor adjunto da Luta e antigo chefe de redação do República.

1984 - Portugal é admitido, como observador, na Conferência sobre Desarmamento de Genebra.

- O Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, e o dirigente de Cuba, Fidel Castro, apresentam as condições para a retirada das tropas cubanas de Angola

1989 - As eleições Presidenciais em El Salvador dão a vitória a Alfredo Cristiani, candidato de direita.

1992 - O escritor Miguel Torga recebe o Prémio Vida Literária, da Associação Portuguesa de Escritores, e é escolhido Personalidade do Ano 1991 pela Associação de Imprensa Estrangeira em Portugal.

1995 - O Partido Social-Democrata da Finlândia, liderado por Paavo Lipponen, vence as eleições legislativas.

1997 - D. Basílio do Nascimento inicia funções como administrador apostólico da nova diocese timorense de Baucau.

1998 - É constituído o concelho de Vizela, o 306.º do país.

2001 - A Provedoria de Justiça propõe a atribuição a "todos os herdeiros de cada vítima da tragédia de Castelo de Paiva - queda da ponte de Entre-os-Rios, a 04 de março -, em conjunto, da quantia global de 10 mil contos [cerca de 49.800 euros], a título de indemnização" pela perda da vida e sofrimento da vítima.

- É encontrado o autocarro arrastado na queda da ponte de Entre-os-Rios, no dia 04 de março, 120 metros a jusante.

2003 - O Conselho de Ministros aprova o Plano de Ação Florestal.

- O ex-presidente da companhia petrolífera francesa ELF, Loïk Floch-Prigent, assegura, no Tribunal Correcional de Paris, que a empresa financiara a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) com autorização do Presidente francês, François Mitterrand.

2004 - O juiz de instrução Juan del Olmo, da Audiência Nacional (principal instância penal espanhola), confirma a detenção dos cinco primeiros suspeitos dos ataques terroristas de 11 de março em Madrid.

2006 - Morre, com 69 anos, Fernando Gil, filósofo português, autor de "La Logique du Nom" e "Mimesis e Negação", Prémio Pessoa em 1993. O Governo português cria um Prémio Internacional em seu nome.

2007 - Portugal e Angola assinam um memorando de entendimento para o reconhecimento mútuo de cartas de condução nos dois países.

- O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, entrega na Assembleia da República o XXI Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa à ativista paquistanesa Mukhtar Mai e ao padre holandês Francisco Van Der Hoff.

2008 - A Croácia reconhece a independência proclamada unilateralmente pela maioria albanesa na província sérvia do Kosovo a 17 de fevereiro, provocando a demissão imediata do vice-primeiro-ministro, Slobodan Uzelac.

- Morre, com 78 anos, por eutanásia, o escritor belga de expressão holandesa Hugo Claus, apontado várias vezes como favorito ao Prémio Nobel da Literatura.

- Morre, aos 86 anos, o ator britânico Paul Scofield, galardoado em 1966 com um Oscar pela sua interpretação de Thomas More no filme "Um homem para a eternidade".

2009 - A Assembleia da República aprova o novo regime jurídico das armas e munições.

- O parlamento aprova a terceira alteração ao Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos, apenas com os votos do PS e com os votos contra de toda a oposição.

2011 - Sob mandato das Nações Unidas (ONU), a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) inicia o bombardeamento aos aeroportos da Líbia que servem de apoio à Força Aérea.

2012 - Um tiroteio mata três crianças e o pai de uma delas à frente de um colégio judaico em Toulouse, no sudoeste de França. O responsável pelo tiroteio é a mesma pessoa que dias antes tinha assassinado três paraquedistas de origem magrebina.

2013 - Cerimónia de entronização do Papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio, 76 anos), 66.º líder da Igreja Católica, no Vaticano.

- O parlamento cipriota rejeita o plano de resgate dos credores internacionais, que previa a aplicação de um imposto sobre depósitos bancários superiores a 20 mil euros.

2014 - A constituição do Livre como partido, com a sigla L, é aprovada pelo Tribunal Constitucional.

- Morre, aos 95 anos, Robert S. Strauss, Bob Strauss, um dos históricos líderes do Partido Democrata dos Estados Unidos, após uma vida dedicada à política, com destacados cargos nas administrações de Jimmy Carter e George H.W. Bush.

2015 - Portugal devolve 6,6 mil milhões de euros ao Fundo Monetário Internacional (FMI), concluindo o primeiro pagamento antecipado do empréstimo pedido ao abrigo do resgate financeiro.

- Morre, com 98 anos, João Cotelo Neiva, geólogo e antigo reitor da Universidade de Coimbra.

2019 - Um Tribunal Judicial de Maputo condena a ex-embaixadora Amélia Sumbana a 10 anos de prisão pelo desvio de cerca de meio milhão de dólares (440 mil euros) entre 2009 e 2015, quando estava à frente da Embaixada de Moçambique nos Estados Unidos.

- Morre, aos 86 anos, Maurílio de Gouveia, arcebispo emérito de Évora.

- Morre, aos 93 anos, Marlen Khutsiev, cineasta russo (Geórgia), "pai" do cinema moderno soviético.

2020 - Covid-19: O Governo aprova medidas para cumprir o estado de emergência, que incluem o "isolamento obrigatório" para doentes infetados com o novo coronavírus ou que estejam sob vigilância ativa, o "dever geral de recolhimento domiciliário" para toda a população e a generalização do teletrabalho.

- Covid-19. O Governo português suspende o pagamento da Taxa Social Única do mês de março.

- Covid-19. Cabo Verde interdita os aeroportos a todos os voos provenientes de Portugal e restantes países europeus afetados pela pandemia e declara a situação de contingência.

- Covid-19. O Brasil anuncia o fecho de fronteiras a partir do dia 22 de março para nacionais da Europa, Austrália, vários países asiáticos e oito países da América do Sul.

2023 - O Presidente da Suíça, Alain Berset, anuncia a compra do Credit Suisse pelo grupo bancário suíço UBS, considerando que esta é melhor forma de "restaurar a confiança" no sistema bancário.

- Espanha sagra-se tricampeã europeia feminina de futsal, ao bater a Ucrânia por 5-1 na final da terceira edição da prova, em Debrecen, na Hungria.

- A seleção portuguesa feminina de futsal conquista o terceiro lugar do Europeu, ao golear a anfitriã Hungria por 12-0, no encontro de 'consolação' da 'final four', em Debrecen.

- Morre, aos 91 anos, Rui Nabeiro, empresário, presidente e fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés. Foi presidente da Câmara de Campo Maior. Agraciado pelo Presidente da República, Mário Soares, com o grau de Comendador da Ordem Civil do Mérito Agrícola, Industrial e Comercial - Classe Industrial, pelo reconhecimento de mérito empresarial e contributo ao desenvolvimento da terra e da região.

2024 - A Polícia Judiciária faz 78 buscas no âmbito da Operação Maestro que visam projetos cofinanciados pelo fundo comunitário FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional), e terão permitido aos suspeitos ganhos ilícitos de quase 39 milhões de euros, entre 2015 e 2023. O empresário Manuel Serrão e o jornalista Júlio Magalhães estão entre os suspeitos.

- Morre, aos 88 anos, M. Emmet Walsh, ator norte-americano, teve uma carreira no teatro, televisão e cinema, onde participou em sucessos de bilheteira como "Blade Runner" (1982), "Criaturas" (1986) e "O Casamento do Meu Melhor Amigo" (1997).

