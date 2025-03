Parlamento dos Jovens debateu sobre tecnologias reunindo 50 estudantes do ensino básico

'Novas Tecnologias: oportunidades e desafios para os jovens' é o tema do Parlamento dos Jovens, um projecto da Assembleia da República que, esta manhã, reuniu cerca de 50 estudantes de 10 escolas do ensino Básico da Madeira, na Assembleia Leigslativa da Madeira. O objectivo é educar para a cidadania através do estímulo do gosto pela participação cívica e política.

Rubinal Leal fez questão de destacar a importância deste “exercício de cidadania”. “Nesta sessão farão a apresentação de soluções, medidas e propostas para a resolução de problemas identificados ou fins a prosseguir, identificando ao longo deste processo os recursos e modos de ação a mobilizar”, aclarou a vice-presidente do parlamento madeirense. Aos jovens, Rubina Leal lembrou que “carregam a esperança de um futuro” e pediu que usem a tecnologia e a inovação “sempre ao serviço da verdade, da transparência e da informação”.

"A frase, um tanto ou quanto batida, de que os jovens de hoje serão os adultos de amanhã, transmite-nos a convicção de que a preparação para uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais humana, faz-se com iniciativas deste cariz, mas acima de tudo com o bem mais precioso de qualquer sociedade: as suas crianças e jovens”, concluiu.

Por seu lado, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia reforçou o valor do tema em debate, uma vez que as novas tecnologias “fazem parte do nosso dia a dia”, e, desde que bem utilizadas podem revelar-se “uma janela de oportunidades” na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

O importante é nós estarmos preparados para o bom uso. E é nesse sentido que nas nossas escolas, que hoje têm uma componente tecnológica muito significativa, que têm o digital como uma das ferramentas de aprendizagem, estão a preparar os nossos jovens para o bom uso da tecnologia para que possam tirar o maior proveito desse mesmo contexto. Entendemos que é pela formação e pelo conhecimento que nós podemos dar um melhor uso às ferramentas que hoje estão disponíveis. Jorge Carvalho

Jorge Carvalho desafiou os jovens a aprofundarem o conhecimento sobre as oportunidades e os desafios que comportam as nossas tecnologias, para assim poderem “melhorar a nossa condição de vida, o nosso conhecimento e a nossa capacidade crítica”.

Estão presentes na edição deste ano do Parlamento dos Jovens a Escola Básica com Pré-escolar e Creche do Caniçal, o Colégio Salesianos Funchal, a Escola Básica com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo, a Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, a Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, a Escola Básica e Secundária de Machico, a Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, a Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, a Escola Básica com Pré-escolar Dr. Horácio Bento Gouveia e a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco.

Amanhã é a vez dos alunos do ensino secundário debaterem as oportunidades e desafios das novas tecnologias.

É habitual estas sessões contarem com a presença de deputados da Assembleia da República. Este ano, por acontecer em plena campanha eleitoral, a Conferência de Líderes da Assembleia da República decidiu realizar o programa sem o contributo dos parlamentares nacionais.