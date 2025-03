ARM revela que Túnel do Pedregal foi premiado pela Associação Portuguesa de Recursos Hídricos

O projecto do Túnel do Pedregal da responsabilidade da empresa Águas e Resíduos da Madeira recebeu a distinção da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos (APRH), tendo alcançado o 1º Prémio APRH sobre Empreendimentos Hidráulicos na categoria 'Hidráulica Agrícola'.

"O Túnel do Pedregal, em operação desde 2023, trata-se de uma das empreitadas com maior relevo realizadas na Região, nos últimos anos, tendo em vista o reforço do fornecimento de água ao sector agrícola", revela à imprensa. E prossegue: "Este túnel hidráulico com dupla função de transporte e de armazenamento de água, com uma extensão de aproximadamente 5,4 km (entre a zona da Ameixieira, na Serra d’Água e a zona do Pedregal no Campanário), vai beneficiar, a partir deste ano, mais de 9000 explorações agrícolas, numa área de cerca de 800 hectares, localizada no eixo entre os concelhos da Ribeira Brava e de Câmara de Lobos e ainda criar uma importante reserva de água que contribuirá para uma melhor adaptação da RAM às alterações climáticas em termos de recursos hídricos".

Diz ainda que "o Túnel do Pedregal veio também resolver a situação de insegurança do troço mais crítico da histórica Levada do Norte, sujeito a muitas derrocadas devido à sua localização numa escarpa acentuada, sobranceira à ribeira da Serra d’Água, o que representava um risco elevado para os levadeiros que têm a responsabilidade de manter o caudal e garantir a passagem de água".