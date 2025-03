Sindicato garante que motoristas dos ‘Horários do Funchal’ não ganham 1.650 euros

O Sindicato Nacional dos Motoristas divulgou, ao final da tarde deste domingo, um comunicado a desmentir que os condutores de autocarros da ‘Horários do Funchal’ ganham, em média, 1650 euros, tal como foi afirmado pela administração da empresa pública no decorrer da greve da passada quinta-feira.

“O ordenado base do motorista de serviços públicos é de apenas 1.034 euros. A administração podia ser intelectualmente honesta e dizer apenas a verdade. Não lhe ficava nada mal. A Administração dos HF não diz que os motoristas exercem actualmente o trabalho de dois trabalhadores (motoristas e cobradores) e não recebem os dois ordenados correspondentes a essas funções, muito menos recebem em média 1.650 euros por mês”, lê-se na nota, que também desmente que apenas 17 motoristas aderiram à greve do dia 13 de Março. “Todos os trabalhadores ficaram a saber que a Administração dos HF não sabe contar para além de 17, não sabe fazer contas nem sabe o que diz. Apenas tenta enganar a opinião pública com falsidades. Mas nem para isso têm competência suficiente”, diz a mesma organização sindical, que também lança críticas individuais ao antigo administrador da empresa pública Alcindo Freitas, por este ter dito no Facebook que “os motoristas são uma das classes profissionais mais bem pagas na nossa Região”.

O Sindicato Nacional dos Motoristas considera que os profissionais dos HF estão de “parabéns pela união, sensatez, maturidade e sentido de responsabilidade demonstrados” na greve. Lembra, por fim, que os trabalhadores mandataram aquela estrutura sindical para pedir novas reuniões com a ACIF e com o Governo Regional, assim que este último tomar posse, após as eleições. Caso essas diligências não produzam resultados, será convocada uma nova greve, desta vez de 48 horas.