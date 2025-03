Albuquerque confirma Rodrigues como secretário da Economia

“Estamos a assumir um compromisso de honra entre os nossos dois partidos”, disse Albuquerque, esta tarde, remetendo mais pormenores do acordo parlamentar e de “entendimento governativo” com o CDS-PP para depois das reuniões com o representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto.

Sobre a presidência da Assembleia Legislativa da Madeira, cargo até agora ocupado por José Manuel Rodrigues, o presidente do Governo apontou que ainda nada está decidido.

José Manuel Rodrigues assumiu que o seu partido vai ter representação no Governo e também no Parlamento madeirense, mas mais detalhes foram remetidos para depois de cumpridos os prazos.