Despiste no túnel dos Viveiros deixa mulher ferida e boca de incêndio a deitar água

Um despiste de uma viatura ligeira no túnel dos Viveiros, no Funchal, causou, há instantes, um incidente que resultou em danos materiais e ferimentos na única ocupante do veículo.

A mulher, de 70 anos, perdeu o controlo do carro, que colidiu contra o carretel de incêndio, fazendo com que o sistema de combate a fogos ficasse a deitar uma grande quantidade de água na via.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram rapidamente accionados para o local, onde prestaram os primeiros socorros à mulher, que apresentava ferimentos ligeiros. Após isso, a vítima foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber maiores cuidados médicos.