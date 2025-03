Exposição fotográfica revela olhares sobre a Laurissilva

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) inaugurou esta quarta-feira, 19 de Março, a exposição fotográfica '25 anos, 25 olhares', no Museu da Eletricidade 'Casa da Luz', no âmbito das comemorações do 25.º aniversário da classificação da Laurissilva da Madeira como Património Mundial da UNESCO.

A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, esteve presente na inauguração da mostra, uma oportunidade para felicitar todos os participantes na iniciativa, sublinhando o trabalho de todos em prol da defesa da floresta.

Manuel Filipe, presidente do IFCN, explicou que a exposição fotográfica pretende mostrar floresta na perspectiva de 25 pessoas, "com diferentes maneiras de olhar e de sentir, desde activos da área da conservação da natureza, passando por fotógrafos e amantes da fotografia, até aqueles que usam a floresta unicamente numa perspectiva de bem-estar e lazer e que quiseram se juntar à homenagem deste magnífico legado natural da Madeira e fortalecer o compromisso colectivo para com a sua conservação e uso sustentável".

A mostra é composta por 25 fotografias distintas, mas todas relacionadas com a Laurissilva, impressas em telas com a dimensão 50x70cm. Os 25 participantes receberam uma peça exclusiva feita de azulejo da autoria de Renato Nóbrega.

A exposição estará patente no Museu da Eletricidade 'Casa da Luz' até ao próximo dia 19 de Abril, depois a mostra ganhará o formato itinerante, percorrendo diversos espaços expositivos na Região.