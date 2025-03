Túnel da Praça da Autonomia em Câmara de Lobos encerrado

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos já tem no terreno a empreitada de intervenção na iluminação do túnel da Avenida da Autonomia que visa modernizar e tornar mais eficiente esta importante infra-estrutura rodoviária, num investimento de cerca de 81 mil euros que levará à interrupção do transito durante o máximo de 30 dias.

A intervenção no Túnel da Praça da Autonomia, prevê a substituição integral da iluminação existente, bem como de todo o sistema eléctrico associado, tornando a infra-estrutura mais eficiente e alinhada com o Plano Director de Iluminação Pública de Câmara de Lobos.

A obra terá uma duração máxima de 30 dias e implicará o encerramento total do túnel durante o período de execução, pelo que se apela à compreensão e colaboração de todos os munícipes e utilizadores da via.

A autarquia compromete-se a envidar todos os esforços para reduzir ao máximo o tempo de execução, de modo a minimizar os constrangimentos causados aos moradores e utilizadores da via.

Durante o período de intervenção, poderão ser utilizados acessos alternativos. Assim, os condutores que pretendam deslocar-se para a zona do Carmo, Rancho e Caldeira deverão utilizar a Estrada de Santa Clara.

Já os automobilistas com destino ou provenientes da zona do Limoeiro ou dos acessos da via-rápida na Ribeira de Alforra poderão recorrer à nova via Rua João Ricardo Ferreira César – zona da Quinta do Serrado – que liga à Avenida Nova Cidade, no sítio da Fonte da Rocha.