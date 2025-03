ANSA/OCM apresenta recital com duas jovens premiadas

O XXXVIII Festival de Música da Madeira focado também nos jovens instrumentistas, detentores de reconhecidos prémios, leva ao público na sexta-feira, 21 de Março, um recital com a violinista Maria Marica e a pianista Alexandra Segal, a ter lugar às 21h, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, integrado na iniciativa 'Parlamento mais perto'.

Maria Marica é detentora do prémio de Melhor Instrumentista do Ano 2024 da União de Críticos, Editores e Produtores Musicais da Roménia, atribuído durante o Concerto de Gala MUSICRIT que aconteceu em 14 de Janeiro de 2025 no Ateneu Romeno em Bucareste.

Maria Marica

Nasceu na Roménia onde começou a estudar violino com Vasile Socea e Nicușor Silaghi. Actualmente estuda com David Grimal e Krzysztof Chorzelski na Hochschule für Musik Saarbrücken, Alemanha. Maria fez recitais e concertos por toda a Roménia, bem como na França, Itália, Portugal, Polónia, Hungria, Alemanha e Estados Unidos. Teve a oportunidade de tocar música de câmara ao lado de grandes artistas como Frans Helmerson, Marc Coppey, David Grimal, Boris Brovtsyn, Sergey Malov, Victor Julien Laferrière, Solenne Païdassi, Philippe Cassard, entre outros, e em Novembro de 2023 seu recital no Ateneu Romeno em Bucareste foi incluído no Programa Top Young Performers da European Broadcasting Union.

Alexandra Segal é reconhecida como “uma pianista exigente e com a visão de uma grande solista”. Vencedora do Primeiro Prémio do Concurso conhecido por todo o mundo “Internacional de Piano George Enescu”, e laureada em numerosos outros concursos internacionais, a pianista israelo-ucraniana tem uma carreira ativa, com concertos nos EUA, em Israel e em toda a Europa. Alexandra atuou com a Orquestra Filarmónica George Enescu, Orquestra da Rádio Nacional Romena, Orquestra Sinfónica de Jerusalém, Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, Orquestra Sinfónica de Haifa, Orquestra de Câmara de Kiev, Orquestra de Câmara Dogma, entre muitas outras.

O programa que será apresentado por estas instrumentistas, abrange dois períodos da história da música, o romântico e o moderno. Três Romances para Violino e Piano da pianista e compositora alemã Clara Schumann, a Sonata in A major for Violin and Piano do belga César Franck, Impromptu Concertant de 1903 do violinista, pianista, maestro, professor e compositor George Enescu, a “Sonata for Violin and Piano in G Minor, L140” composta pelo francês Claude Debussy já no fim da sua vida e, Sphynx de Dan Dediu.

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório-Escola das Artes da Madeira e de outras Escolas de Música têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade da sala.

Importa lembrar que o 'Festival de Música da Madeira”, sob a direcção artística do violinista Norberto Gomes, conta com o Alto Patrocínio do Presidente da República, tem como principal financiador o Banco BPI/Fundação "La Caixa", a Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, e com o apoio permanente à Orquestra Clássica da Madeira, através do contrato-programa celebrado entre a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas. De salientar, ainda, que este Festival conta com o Selo “Europe for Festivals, Festivals for Europe” (EFFE) 2024-2025 e com um conjunto de prestigiados Parceiros que se encontram identificados em todo o material promocional, com destaque para o Instituto Cultural Romeno.

Os bilhetes têm o valor de 10 euros, com desconto para jovens e entrada gratuita para crianças dos 6 aos 12 anos de idade, e podem ser adquiridos na Ticketline. As reservas podem ser realizadas através de [email protected] (a aquisição dos bilhetes deverá ser efetuada entre as 20h e às 20h30; a partir das 20h30, as reservas serão desbloqueadas para venda=.

Os ingressos podem ainda ser adquiridos no dia do concerto, a partir das 20 horas à entrada do edifício da Assembleia Legislativa da Madeira [entrada pela Rua dos Capelistas].

PROGRAMA

Claude Debussy [1862 – 1918] – Sonata for Violin and Piano in G Minor, L140

Clara Schumann [1819 – 1896] – Three Romances for Violin and Piano, Op. 22

Dan Dediu [n 1967 ] - Sphynx

George Enescu [1881 –1955] – Impromptu Concertant

César Franck [1822 – 1890] – Sonata in A major for Violin and Piano