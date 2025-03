Apuramento dos votos das eleições regionais entre as notícias que marcam esta terça-feira

A Assembleia de Apuramento Geral dos votos das eleições legislativas da Madeira, que se realizaram no domingo, decorre hoje a partir das 09:00, no Palácio de São Lourenço, no Funchal.

De acordo com os resultados oficiais provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o PSD obteve 62.085 votos (43,43%) e 23 lugares na Assembleia Legislativa Regional, constituída por um total de 47 deputados, falhando por um mandato a maioria absoluta.

A segunda força política mais votada foi o Juntos Pelo Povo (JPP), que alcançou 30.094 votos (21,05%) e 11 mandatos no parlamento regional, enquanto o PS passou de segundo para terceiro lugar, com 22.355 votos (15,64%) e oito lugares.

O Chega elegeu três deputados, com 7.821 votos (5,47%), o CDS-PP conquistou um mandato com 4.288 votos (3,00%) e a IL também um mandato, com 3.097 votos (2,71%).

Hoje, também é notícia:

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, está na China para uma visita de quatro dias, que inclui contactos com altos representantes do Governo chinês e uma passagem por Macau e Hong Kong.

Esta visita de Rangel quebra um hiato de mais de cinco anos sem visitas de alto nível de Portugal a Pequim, numa altura de reconfiguração da ordem internacional.

A agenda do chefe da diplomacia portuguesa no território chinês, que se estende até sexta-feira, inclui encontros com o diretor-geral do Departamento Internacional do Partido Comunista Chinês, Liu Jinchao, com o seu homólogo chinês, Wang Yi, e com o vice-primeiro-ministro chinês, Ding XueXiang, entre outros representantes.

CULTURA

A segunda edição do DOC.Coimbra -- Festival Internacional de Documentários tem início hoje, com a exibição de "As Noites Ainda Cheiram a Pólvora", de Inadelso Cossa, uma coprodução entre Portugal e Moçambique.

A decorrer até dia 30 no auditório do Instituto Português do Desporto e da Juventude, em Coimbra, o festival conta com 35 filmes, entre longas e curtas-metragens, de mais de uma dezena de países, de quatro continentes.

A secção competitiva soma 12 filmes de longa-metragem, dois em estreia mundial e nove inéditos em Portugal, e 22 curtas-metragens. A estes soma-se "Fernanda Young -- Foge-me ao controle", da brasileira Susanna Lira, a exibir na sessão de encerramento.

Entre os filmes selecionados estão "A Land With No Ceremony", de Bichun Yang (Hong Kong), "Ne me guéris jamais", de David Yon (França), "A Transformação de Canuto", de Ariel Kuaray Ortega e Ernesto de Carvalho (Brasil), "The Basement", de Roman Blazhan (Ucrânia), "As Noites Ainda Cheiram a Pólvora", de Inadelso Cossa (Portugal), e "Espiral em Ressonância", de Filipa César e Marinho de Pina (Portugal).

O DOC.Coimbra é organizado pela associação cultural Dok.Coimbra.

LUSOFONIA, ÁFRICA & COMUNIDADES

O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil analisa entre hoje e quarta-feira a acusação do Ministério Público contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete acusados por alegada tentativa de golpe de Estado.

Em fevereiro, foram acusados pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de património, na sequência dos ataques de extremistas a 08 de janeiro de 2023 às sedes dos Três Poderes em Brasília.

Os cinco juízes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal serão responsáveis por analisar se há provas suficientes contra Bolsonaro e outros sete arguidos, e decidir se aceitam as acusações e iniciam um julgamento criminal.

SOCIEDADE

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) promove hoje em Lisboa e no Porto uma concentração para protestar contra o adiamento, por dois meses, do pagamento do suplemento especial aos polícias que trabalham na investigação criminal.

A concentração realiza-se a partir das 17:00 em frente às instalações dos comandos metropolitanos de Lisboa e Porto.

Segundo a ASPP, os polícias que trabalham na investigação criminal da PSP foram surpreendidos em março com a falta de pagamento do respetivo suplemento especial, no valor de 150 euros mensais, e apenas ficaram a saber da ausência do subsídio pelo recibo do ordenado.

Mais tarde, estes polícias foram informados pelos recursos humanos da PSP de que o pagamento do suplemento iria ter um diferimento de dois meses, ou seja, o subsídio correspondente ao mês de março seria apenas efetuado em maio.

A direção nacional da PSP justifica esta alteração com "uma harmonização" em relação aos outros suplementos, como de turno ou de piquete, que são pagos dois meses depois de serem realizados, e para tornar o seu processamento "mais efetivo", tendo em conta os dias de serviço efetivamente prestados.

A ASPP está contra o adiamento do pagamento deste subsídio, considerando que "traz prejuízos aos polícias de investigação criminal que vão ficar dois meses sem receber o suplemento".