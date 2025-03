Carlos Pereira apela ao voto no PS nas eleições Regionais de domingo

O deputado madeirense Carlos Pereira, eleito à Assembleia da República pelo círculo de Lisboa, fez esta quinta-feira um apelo ao voto no PS-M nas eleições legislativas Regionais que se realizam este domingo.

Num momento crítico para a política madeirense, Carlos Pereira sublinha a importância da participação dos eleitores neste terceiro acto eleitoral em apenas um ano e meio. "A Madeira caiu num processo de mini ciclos que prejudica os madeirenses e cria uma balbúrdia política inaceitável", afirma o deputado.

Segundo Carlos Pereira, a instabilidade política na Região tem como principal responsável Miguel Albuquerque e o seu governo. "O olho do furacão foi Miguel Albuquerque e o seu governo. Sucessivos casos judiciais envolvendo o presidente do Governo, e outros militantes destacados do PSD, atiraram a Região para a instabilidade, a dúvida e a suspeita permanente no Governo, provocando danos de reputação porventura irreparáveis no curto prazo", destaca.

O deputado apela primeiramente à participação cívica nestas eleições. "É muito relevante que todos possam se manifestar de modo a ajudar a trilhar um caminho de confiança em torno de uma democracia mais robusta", refere Carlos Pereira.

Em segundo lugar, o parlamentar defende o voto no PS-M como alternativa de poder. "Gostaria de apelar ao voto no PS-M, no partido que ao longo das décadas tem revelado estar ao lado dos interesses dos madeirenses com capacidade de construir uma solução alternativa de poder, garantido a alternativa na nossa democracia", sublinha.

Reconhecendo divergências passadas (nomeadamente com Paulo Cafôfo, o cabeça-de-lista do PS-M e líder actual do partido), Carlos Pereira reforça que "este não é o momento" para discordâncias, mas sim para "mobilizar e construir uma solução para que a Madeira possa experimentar políticas que respeitam os anseios dos nossos concidadãos".

O deputado defende ainda que "é fundamental a alternância e é decisivo a existência de uma solução diferente e respeitadora de princípios democráticos e da social democracia".

As eleições para a Assembleia Legislativa da Madeira realizam-se no domingo, 23 de Março.