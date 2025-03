ANP-Madeira reuniu-se com a maioria das candidaturas às eleições Regionais

A Associação Nacional de Professores (ANP) – Secção Regional da Madeira informou hoje que se reuniu, nas últimas três semanas, com a maioria dos partidos políticos candidatos às eleições Regionais do próximo dia 23 de Março. O objectivo destas reuniões foi auscultar os candidatos relativamente às propostas que pretendem apresentar para o setor da Educação na região durante o próximo quadriénio.

O presidente da Secção da ANP Madeira, professor Luís Alves, salientou que estas reuniões seguem a linha de trabalho já desenvolvida em anos anteriores, tanto a nível regional como nacional.

"O grande objectivo é conhecer, de forma mais concreta, as propostas dos partidos para a Educação na Região Autónoma da Madeira (RAM) e, simultaneamente, apresentar pareceres e contributos que respondam às necessidades dos Educadores e Professores da Madeira e Porto Santo", diz a ANP.

Durante estes encontros, a ANP expôs aos partidos políticos as principais preocupações manifestadas pelos seus associados, bem como algumas da ANP que tem vindo a apresentar ao longo do tempo. Entre as questões destacadas, incluem-se:

A fixação dos docentes contratados nos quadros da RAM, com redução do tempo necessário para vinculação;

A progressão dos docentes contratados até ao 3.º escalão;

A eliminação definitiva das quotas para acesso aos 5.º e 7.º escalões da carreira docente;

A reposição do tempo de serviço para os docentes que ingressaram na carreira antes da alteração introduzida pelo DLR 20/2012/M;

A recuperação do tempo de serviço referente ao período de congelamento da carreira para os docentes oriundos do Continente e dos Açores que ingressaram nos quadros da RAM e que ainda não recuperaram parte ou a totalidade desse tempo;

A recuperação do tempo de serviço dos docentes vindos do Ensino Privado;

A criação de um apoio à renda para professores.

Para além destas questões, foram também abordados outros temas de interesse, visando a valorização da carreira docente.

A ANP Madeira reforçou a importância de uma governação estável na Região, de modo a permitir avanços na resolução destas questões. Destacou ainda que alguns destes temas já estavam a ser tratados junto da tutela, mas que, devido às eleições, esses processos ficaram temporariamente suspensos. Em conclusão, a ANP Madeira reafirma o seu compromisso com a valorização e o reconhecimento do papel fundamental dos educadores e professores. Após estas reuniões, a ANP Madeira irá elaborar um documento para os seus associados, fornecendo-lhes informações detalhadas sobre a visão das diversas forças políticas para o setor da Educação. ANP

Depois das eleições e da tomada de posse do novo Governo e da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, a ANP irá solicitar novas reuniões com os partidos eleitos, com o objectivo de acompanhar e garantir a concretização dos compromissos assumidos em campanha.