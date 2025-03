PSD cresce 5.300 mil votos num ano e ganha no Funchal com 40,91%

O PSD venceu em todas as freguesias do Funchal nestas eleições regionais, obtendo 24.158 votos no total do concelho, o equivalente a 40,91%. Os social-democratas sobem 7,6 pontos percentuais comparativamente com as eleições de Maio de 2024, conquistando mais 5.301 votos do que no ano passado.

O JPP também cresceu nas preferências do eleitorado, ultrapassando o PS e assumindo-se como a 2.ª força mais votada no concelho da capital madeirense, com 11.624 votos (19,68%).

O PS ficou-se pelo 3.º lugar, com 9.971 votos (16,88%). Seguem-se o Chega, com 5,71 % (3.372 votos) e a IL com 3,02%, que obteve 1.783 votos, mais 151 votos do que o CDS que foi o 6.º mais votado no Funchal (3,02%), com 1.632 votos (2,76%).