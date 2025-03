Voto Antecipado dá briga e accionada PSP numa Mesa de voto em São Gonçalo

O descarregamento de um voto antecipado, alegadamente sem lacre e sem selo, na mesa de voto 1 da Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar de São Gonçalo deu brigo e accionou a Polícia de Segurança Pública nas Eleições Legislativas Regionais deste domingo, 23 de Março.

Ao DIÁRIO, a delegada da mesa, Isabel Garcês denunciou o descarregamento de votos antecipados "com atropelos à lei", já que o processo não decorreu conforme deveria: "Todo o procedimento de descarregamento dos votos antecipados não foi feito conforme a lei, não se descarregou logo antes da abertura da mesa de voto, descarregou-se faseadamente ao longo do dia".

A lei diz que a mesa é constituída e na abertura da mesa os primeiros eleitores a votar são os votos antecipados. Isabel Garcês

Ao longo do processo, foi identificado que um dos um dos votos antecipados "não estava nem lacrado nem selado com o selo da Assembleia da República". A vice-presidente e a delegada da mesa defenderam que o voto não deveria ser considerado válido, mas o entendimento da presidente da mesa foi outro, contando com o apoio do presidente da Junta de Freguesia local, que, segundo Isabel Garcês, passou a manhã a circular junto da Assembleia de Voto e acabou por "interferir no processo eleitoral da mesa".

"O presidente da Junta de Freguesia interferiu na questão do protesto e da validade ou não daquele voto que tinha sido protestado", critica a delegada da mesa, que defende que tal não deveria ter acontecido: "O presidente da junta de freguesia não tem que interferir no decorrer dos trabalhos de uma mesa."

A discordância fez com que os ânimos ficassem exaltados, tendo a Polícia de Segurança Pública sido accionada.

Após uma aparente acalmia, a situação voltou a ficar descontrolada, tendo a presidente da mesa de voto terminado ferida num dedo.