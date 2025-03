Sara Madalena, comentadora do primeiro painel da grande emissão do DIÁRIO desta noite eleitoral, acredita que o CSD poderá ter um resultado às anteriores Eleições Legislativas Regionais. “Vamos esperar que o resultado do CDS seja pelo menos igual às anteriores Eleições Legislativas. As perspectivas que temos hoje são melhores que anteriores eleições. O que fica destas projecções é que os madeirenses não querem nada com a esquerda. Os madeirenses querem é um projecto centro/direita.”