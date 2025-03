“Quando realmente queremos alguma coisa, temos que insistir”

“Quando nós realmente queremos alguma coisa, temos que insistir”, apelou a actriz Sara Cíntia, a última oradora do TEDxYouth@Funchal 2025, que decorreu esta tarde no Auditório Padre Mário Casagrande, na Escola da APEL.

“Quando realmente insistimos, quando realmente queremos, quando realmente temos tesão, as portas vão abrir-se”, sustentou a também vice presidente da Associação Equivalente e técnica Superior na Associação Garouta do Calhau onde dá aulas de teatro.

Nascida em Lisboa em 1996, Sara Cíntia, abordou o percurso e a paixão pelo teatro, com destaque para a passagem pelo Conservatório Escola Das Artes Eng.Luiz Peter Clode, entre 2012-2015, e a licenciatura no Ramo de Actores da Escola Superior de Teatro e Cinema, que concluiu em 2018.

Pese embora 90% dos actores estarem no desemprego e somente 2% encontrarem-se no activo, Sara Cíntia, que aos três anos gostava de imitar a Manuela Moura Guedes, afirma com todas as letras que o que nunca a fez desistir de ser actriz é a paixão pela representação. Dito por outras palavras: “Não sei fazer outra coisa”, disse.