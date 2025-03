Edgar reage à sondagem: "Nada está decidido. Ainda temos muito voto por conquistar"

O cabeça-de-lista da CDU, Edgar Silva, reagiu da seguinte forma à sondagem publicada na edição impressa de hoje do DIÁRIO: "Nada está decidido! As sondagens apontam para tendências de voto. São indicadores. Mas, está nas nossas mãos fazer com que a CDU recupere a representação parlamentar. As sondagens não votam. Está nas nossas mãos fazer com que possa regressar ao Parlamento a voz da luta pelos direitos! Ainda temos muito voto por conquistar".

A sondagem dá 1% de intenções de voto à CDU, um valor insuficiente para eleger um deputado à Assembleia Legislativa da Madeira.