BE apela ao voto pois está "à porta do parlamento madeirense"

O Bloco de Esquerda considera que as sondagens devem ser valorizadas e utilizadas como instrumento de trabalhos pelos partidos. É nesse sentido, tendo em conta a sondagem hoje divulgada na edição impressa do DIÁRIO, que Roberto Almada apela ao voto, pois está "à porta do parlamento madeirense".

A sondagem aponta para que o Bloco consiga reunir 1,3% das preferências do eleitores, deixando-o fora da Assembleia Regional. Roberto Almada indica que, depois de distribuídos os indecisos, passará para 1,5%, o que dignifica que o BE estaria a 0,2%/0,3% de entrar no parlamento.

"Estando o Bloco de Esquerda 'à porta do parlamento', com possibilidades de poder chegar lá, é preciso que as pessoas vão votar no dia 23 de Março, próximo domingo, na candidatura do Bloco de Esquerda", disse Roberto Almada, em declarações ao DIÁRIO.

"Se as pessoas acham que o Roberto Almada faz falta no parlamento, que o Bloco de Esquerda faz falta no parlamento, então é tempo de transformar essa simpatia em votos", considerou.

O partido assume o compromisso de, nesta reta final, intensificar o contacto com os eleitores, a fim de conseguir celebrar, no domingo à noite, o regresso do BE à Assembleia Legislativa.