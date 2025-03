"É importante mais do que gostar, votar", apela Mónica Freitas

O estudo de opinião efectuado pela Aximage sobre as intenções de voto relativas às Eleições Regionais antecipadas marcadas para o próximo domingo, cujos os resultados foram divulgados na edição impressa de hoje do DIÁRIO, coloca o PAN fora do Parlamento madeirense.

Em declaração escrita ao nosso matututino, a cabeça-de-lista do partido Pessoas-Animais-Natureza, Mónica Freitas, não desvaloriza as sondagens mas realça que "existe uma margem de erro, pessoas ainda indecisas e que são representativas de uma amostra de 500 pessoas dentro do universo de quase duzentos mil eleitores".

Por outro lado, a candidata considera "positivo" o facto de os resultados indicarem "haver intenção de voto para o PAN em 1%" e reforça o apelo ao voto.

Por isso seguimos com esperança no terreno nesta recta final de campanha. Continuamos a apelar ao voto que é crucial para a democracia e esperemos que a Assembleia não perca a voz pelos animais, pela natureza e pela justiça social Mónica Freitas

A deputada única do PAN nas últimas duas legislaturas argumenta ainda que a candidatura do PAN tem recebido "bom feedback das pessoas nas ruas".

"É importante mais do que gostar, votar. Só assim conseguimos garantir a nossa representação para continuarmos o nosso trabalho", reforça.

Numa outra nota, Mónica Freitas diz que "a era das maiorias realmente terminou" e, enfatiza ser "fundamental ter agentes políticos sérios e que trabalhem a pensar nas pessoas em primeiro lugar".

"Aguardamos pelos resultados do dia 23 de Março e contamos com os madeirenses e porto-santenses", conclui.