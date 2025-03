"Monocultura do turismo é um desastre económico e social para a Região", diz Edgar Silva

Numa acção de campanha, promovida, esta manhã, em Câmara de Lobos, o cabeça-de-lista da CDU às Regionais de dia 24, apontou o dedo ao Governo pela "gradual destruição do sector da pesca" na Região Autónoma da Madeira, em detrimento do turismo.

"Estamos numa Região em que os governantes, de tanto nos empurrarem para a dependência da economia do turismo, estão a criar um desastre económico e social. Desde logo, um dos resultados é a matança de sectores produtivos. A monocultura do turismo faz com que a Região não tenha cuidado de potenciar outros sectores económicos", elaborou Edgar Silva.

A obsessão por um determinado modelo de turismo tem implicado um desprezo por outras actividades económicas, como a pesca Edgar Silva, CDU

Para o candidato da CDU "não é abatendo barcos que se defende a economia regional, nem é através da destruição de sectores produtivos que se garante o futuro desta Região".

"As estatísticas da pesca de 2024 apontam uma quebra de 30% na produção em relação ao ano anterior e indicam uma quebra nos rendimentos. Também estão a diminuir o número de barcos de pesca nesta Região, e o número de embarcações paralisadas por falta de mão de obra é cada vez maior. A par de tudo isto, na Região existe aquela que é a frota pesqueira mais caduca de todo o País e de toda a União Europeia", ilustrou.