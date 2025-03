Anzhony Rodrigues vai arbitrar jogo que pode decidir o Campeão Regional

O Estrela da Calheta Futebol Clube defronta o Clube Desportivo da Ribeira Brava este domingo, 23 de Março, pelas 15 horas, no Campo Municipal dos Prazeres. O jogo decisivo para o Campeonato Regional será arbitrado por Anzhony Rodrigues.

O árbitro madeirense, da 1.ª categoria da arbitragem nacional, contará com a colaboração de Rudi e de Pedro Rodrigues.

Anzhony Rodrigues é o único associado da Associação de Futebol da Madeira apto a apitar jogos da I Liga de Futebol, após ter sido promovido em Junho de 2024. A Associação de Futebol da Madeira, cujo conselho de arbitragem foi responsável pela escolha dos árbitros do jogo deste domingo, destaca que "a experiência e competência de Anzhony Rodrigues no apito são amplamente reconhecidas e certamente engrandecerão um jogo que se perspectiva como um dos mais importantes da época".

Anzhony Rodrigues homenageado no Funchal Trata-se do único madeirense capaz de apitar jogos da I Liga de Futebol

Do jogo de amanhã, poderá sair o campeão do Campeonato Regional organizado pela Associação de Futebol da Madeira. Para já, o CD Ribeira Brava lidera a tabela da Divisão de Honra Regional com 40 pontos, enquanto o Estrela da Calheta FC ocupa o segundo lugar com 28 pontos.

Assim, a vitória deste domingo definirá o rumo do Campeonato Regional.