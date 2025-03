"Indecisos vão decidir e se não querem que fique tudo igual que votem no PS"

O Partido Socialista reagiu à sondagem publicada hoje pelo DIÁRIO que dá conta que a distribuição partidária fica quase igual em termos de forças no parlamento regional, com o PS a ficar em segundo, elegendo 11 deputados de 18,6% dos que responderam à sondagem da Aximage. Paulo Cafôfo, líder e cabeça-de-lista da candidatura socialista acredita que os indecisos irão ter papel fundamental no resultado de domingo, 23 de Março.

"Nós temos tido várias sondagens e há uma questão que me parece que agora podemos afirmar, é que nenhum partido terá maioria absoluta", começou por reagir. E "é mesmo possível uma mudança política com a solução governativa liderada pelo PS e conjugando, obviamente, outras forças políticas. As sondagens têm apresentado variações, mas há uma coisa que elas demonstram, é que os indecisos vão decidir as eleições".

E, "por isso, é que se vão decidir as eleições e se não querem que nada continue igual, só podem votar no Partido Socialista", afirma, apelando assim aos indecisos, que "não têm propriamente um partido e, portanto, o melhor lado, já que não tem nenhum lado, será o que garanta uma mudança e um governo estável e duradouro. E, por isso, é que digo só com o Partido Socialista".

Paulo Cafôfo acrescenta: "E esta mudança com um governo duradouro e estável e responsável, como será com o Partido Socialista, implicará que as pessoas efetivamente tomem uma posição. Aqueles que não pretendem votar e que pensam ficar em casa, é certo nunca mais se poderão queixar, pois as coisas ficarão ainda piores do que estão e outros vão tomar a sua posição na sua vez. Mas também as pessoas que não querem que continue tudo igual não vão poder votar no PSD e em Miguel Albuquerque porque teremos novamente um governo a prazo e que cairá quando ele for levado pela Justiça, mas também não podemos ter um governo PSD/Chega, porque já vimos que o governo PSD/Chega é igual a instabilidade."