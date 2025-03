Capotamento na Via Rápida deixa um jovem ferido

Ao início desta noite, pelas 20 horas, uma viatura ligeira despistou-se e capotou na Via Rápida, na zona da Cancela, deixando um jovem ferido.

Apesar do impacto no carro que ia com dois ocupantes, apenas o passageiro, um jovem de cerca de 20 anos, sofreu ferimentos no couro cabeludo, com o condutor a sair ileso.

Para o local do acidente, foram mobilizadas duas corporações de bombeiros, além da EMIR (Equipa Médica de Intervenção Rápida). O socorro inicial ficou a cargo dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que destacaram três elementos para o sinistro, acompanhados de uma ambulância. A equipa prestou os primeiros socorros à vítima, transportando-a em seguida para o hospital, sendo acompanhada pela EMIR durante o trajecto, por precaução.

Já os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz enviaram um total de oito elementos, auxiliados por uma viatura de desencarceramento e uma ambulância.