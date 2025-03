Suzana Bartal deu um concerto "extraordinário" no Festival de Música da Madeira

O Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira acolheu, hoje, um recital de piano pela premiada pianista Franco-Húngara Suzana Bartal no âmbito do XXXVIII Festival de Música da Madeira. Um concerto "extraordinário", conforme apelidou Norberto Gomes, director artístico do evento.

"Foi apresentado um repertório com obras maiores da composição para piano, nomeadamente a 'Sonatine' e a 'Pavane pour une infante défunte' de Maurice Ravel que, neste ano se comemora os 150 anos do seu nascimento, e 'Venezia e Napoli', 'Les jeux d´eaux à la Ville d´Este' e 'Après une lecture du Dante' de Franz Liszt'", revelou.

De acordo com Norberto Gomes, "Suzana Bartal, que abraça neste momento uma carreira intensa não só como solista em recitais, membro de agrupamentos de música de câmara e solista com orquestra, proporcionou hoje momentos de rara beleza na interpretação das obras apresentadas, para alegria e satisfação plena de quem a ouviu".

Na sua óptica, a artista "demonstrou uma técnica brilhante, transparente e filigrana".

Após um majestoso 'Après une lecture du Dante' de Liszt', o público visivelmente satisfeito com o programa apresentado e a convicção na interpretação, onde Suzana demonstrou uma técnica brilhante, transparente e filigrana, com uma superior imaginação e fantasia musical, dominando uma perfeita articulação e precisão dinâmica, ovacionou-a de pé, levando-a a interpretar 'Sonetto Petrarca nr. 104', também de Franz Liszt".

Norberto Gomes

Este foi o segundo concerto do XXXVIII Festival de Música da Madeira promovido pela ANSA/Orquestra Clássica da Madeira.