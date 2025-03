Clube de Leitura do Funchal aborda os instrumentos musicais da Madeira

Na próxima quarta-feira, 26 de Março, pelas 18 horas, a Biblioteca Municipal do Funchal promove uma nova sessão do seu Clube de Leitura, que terá como pano de fundo a obra 'Instrumentos Musicais da Madeira', integrada na colecção 'Cadernos Xarabanda', da autoria de Rui Camacho, que marcará presença neste evento.

Esta obra oferece um levantamento completo dos instrumentos musicais tradicionais da Madeira, com textos informativos sobre as suas origens, história e características actuais. O livro é ricamente ilustrado com fotografias, destacando os principais produtores locais e a presença de instrumentos madeirenses em museus da Europa e dos EUA.

Rui Camacho, antigo funcionário da DRC, músico, fotógrafo e investigador, é o fundador dos 'Algozes' e da Associação Musical Xarabanda, director da Revista Xarabanda desde 1994 e autor de diversos artigos sobre a cultura tradicional madeirense. Desde 1980, tem realizado trabalho de campo para recolher a tradição popular da Madeira. É detentor de várias distinções, incluindo o galardão atribuído pelo Governo Regional da Madeira, no âmbito do 'Prémio de Personalidades Destacadas do Ano de 1992', pelo seu mérito na divulgação do Património Cultural da Região. Publicou dois livros em co-autoria com Jorge Torres na colecção Cadernos Xarabanda: o nº 7, "Fonogramas da Tradição Madeirense (Levantamento e sistematização)", em 2018, e o nº 8, 'Instrumentos Musicais da Madeira', em 2024. Segundo o autor: "Não importa o que sou, mas sim o que faço em defesa dos valores da cultura tradicional madeirense".

Este evento é de entrada livre e decorrerá nas instalações da Biblioteca Municipal do Funchal, sita à Avenida Calouste Gulbenkian nº 9.