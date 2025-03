Taça da Madeira de Regatas em Linha este sábado no Funchal

A Associação Regional de Canoagem da Madeira promove no próximo sábado, dia 14 de Março, pelas 10 horas, a Taça da Madeira de Regatas em Linha, prova integrada no Calendário Regional de Competição.

Organizada pela Associação Regional de Canoagem da Madeira, esta prova de regatas em linha é destinada às categorias K1 e SUPC Cadetes, Juniores e Seniores Masculinos e Femininos, os quais terão de percorrer uma pequena distância de 500 metros.

Para esta prova, encontram-se inscritas 112 embarcações K1 e SUPC, envolvendo 112 canoístas, oriundos da Associação Náutica de Câmara de Lobos, do Centro Treino Mar, do Clube Naval da Calheta, do Clube Naval do Funchal e Ludens Clube de Machico

O clube vencedor da competição irá representar a região na Taça de Portugal de Regatas em Linha, a ter lugar nos dias 26 e 27 de Abril na pista de Montemor-o-Velho.