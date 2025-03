ADN aborda "assuntos importantes" ligados aos bombeiros

A ADN - Madeira dedicou este 10.º dia de campanha eleitoral aos Bombeiros Sapadores da Madeira, reunindo com a delegação regional, onde abordou "a prevenção de incêndio, aluviões, assim como outros assuntos importantes ligados a esta classe profissional".

"Defendemos a separação de competências e financiamentos entre o Serviço de Protecção Civil e a saúde, de forma a garantir maior transparência, rigor e justiça na distribuição de fundos, assim como mais fiscalização nos financiamentos a associações, sendo que o SIADAP também deve ser adaptado à RAM de forma mais eficaz e funcional, evitando injustiças entre colegas de profissão", refere Miguel Pita.

Foi-nos comunicado a importância na formação dos nossos jovens numa disciplina escolar, cujo contexto seria a formação no suporte básico de vida, que embora já exista para alunos de 9.º ano deveria ser extensivo ao primeiro ciclo, onde seria importante o ensinamento de algumas noções básicas de socorro, tais como saberem o que dizer após ligarem ao 112, pois por vezes temos crianças ao cuidado dos seus avós e devem estar preparados para uma situação de emergência". Miguel Pita

Na prevenção aos incêndios, referiu que há que "actuar no Inverno, apostando na limpeza das espécies invasoras, criação de faixas de contenção, onde a pecuária teria um papel importante". E também adoptar o mesmo sistema de prevenção das empresas do negócio de papel, "pois eles sabem muito bem como evitar incêndios".

O ADN - Madeira considera importante a especialização, pois, no seu entender, "não podemos ter pessoas sem a formação adequada actuando em funções para as quais não estão preparadas". Na sua óptica, "a formação contínua é necessária, assim como o treino permanente e simulacros, de forma a estarem preparados para as situações de emergência".

Revelou ainda que "os Bombeiros Sapadores têm uma média diárias de 25 serviços, possuindo apenas duas ambulâncias para o socorro e são eles os responsáveis por cerca de 45% do fluxo de serviço regional de socorro, onde existe um problema estrutural que só pode ser solucionado com a organização de funções".

"O modelo de financiamento do suplemento de formação, cujo valor é de 60 euros está a ter um tratamento desigual e injusto, pois o mesmo só deve ser atribuído apenas a quem consta da escala de serviço e não a todos, onde inclui quem não desempenha nenhuma função que se justifique esse pagamento", explica.

O ADN - Madeira considera ser importante a existência de "uma forma de atendimento mais rápida e eficaz entre o incidente e a assistência médica, pois desde a chamada ao 112, passando depois para a Protecção Civil, seguido dos bombeiros, respectivo envio da ambulância e, posteriormente, a triagem, perde-se muito tempo que pode custar uma vida". No entender do candidato, "seria crucial a existência de uma pessoa especializada na matéria já no atendimento da PSP, para direccionar de forma mais célere a vitima até aos cuidados médicos".

O ADN - Madeira constatou que na RAM "o privado contrata menos pessoal para se fazer mais trabalho, enquanto na função pública contrata-se mais pessoas para fazer menos trabalho".

"Esta forma de actuar não é funcional, é pouco produtiva e torna-se dispendiosa para o erário público. Urge racionar os meios humanos existentes", concluiu.