Mark Carney toma posse como primeiro-ministro canadiano na sexta-feira

Mark Carney vai tomar posse como primeiro-ministro do Canadá na sexta-feira, após uma cerimónia perante o governador-geral, representante do rei Carlos III, que tem o título de chefe de Estado, foi hoje divulgado.

Antigo governador dos bancos centrais canadiano e britânico, Carney, de 59 anos, um estreante na política, foi eleito líder do Partido Liberal por uma larga maioria no domingo, substituindo Justin Trudeau, que anunciou a sua demissão no início de janeiro, após quase dez anos no poder.

O novo primeiro-ministro do Canadá já tinha destacado hoje que está pronto para se reunir com o Presidente dos EUA Donald Trump, se este respeitar a soberania canadiana e estiver aberto a conversar sobre uma abordagem comum ao comércio.