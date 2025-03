PAN propõe medidas que "protejam os animais e que apoiem as famílias"

"A causa animal está na base da nossa criação enquanto partido político. O nosso propósito enquanto partido é ao nível legislativo, propor e fazer aprovar medidas que protejam os animais e que apoiem as famílias no sentido de garantir as condições necessárias ao seu bem-estar, afirmou hoje Mónica Freitas, durante uma iniciativa de campanha promovida esta manhã, na zona da Ajuda, no Funchal.

Na ocasião, a porta-voz do PAN Madeira criticou também o facto de a saúde animal continuar a ser "a única ainda com taxa máxima de IVA" e actuação dos "sucessivos governos" que diz não terem "a visão de garantir os direitos dos animais".

Neste campo, o partido defende medidas tais como: a criação de um hospital médico-veterinário e de um crematório Regional para animais; a redução do IVA para tratamentos médico-veterinários e ração para animais; a implementação de um plano regional de protecção e resgate animal e de um de vacinação e esterilização gratuitas.

"O PAN continua na linha da frente na proteção animal, tendo já implementado várias propostas e segue firme na luta por melhores condições aos animais e às famílias", sublinha Mónica Freitas.