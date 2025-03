Macedónia do Norte inspeciona discotecas após incêndio que causou 59 mortos

As autoridades da Macedónia do Norte informaram ontem que estão a inspecionar casas de divertimento noturno em todo o país, três dias depois de um incêndio numa discoteca ter matado 59 pessoas durante um concerto.

As inspeções efetuadas até à data em cerca de cinquenta estabelecimentos revelaram numerosas irregularidades e violações da regulamentação em vigor, declarou à imprensa a porta-voz do Governo, Marija Miteva.

Nas últimas 24 horas, as autoridades inspecionaram "12 estabelecimentos com licenças válidas", "três dos quais não cumpriam os requisitos técnicos mínimos", disse Marija Miteva, acrescentando que as suas licenças seriam invalidadas.

O incêndio, que deflagrou na noite de sábado na discoteca Pulse em Kocani, uma pequena cidade de cerca de 30.000 habitantes no leste do país, também feriu cerca de 200 pessoas.

As vítimas, na sua maioria jovens, assistiam a um concerto de um grupo de hip-hop muito popular no país.

O incêndio parece ter sido provocado por instrumentos pirotécnicos do palco que atingiram o teto, feito de um material facilmente inflamável, de acordo com os pormenores da investigação anunciados pelas autoridades.

No dia seguinte ao incêndio, as autoridades prometeram agir rapidamente contra as discotecas e os clubes noturnos para verificar as suas licenças.

Segundo as autoridades, o clube noturno "Pulse" funcionava com uma licença falsificada.

Pelo menos 26 pessoas estão a ser investigadas pelo Ministério Público sobre o incêndio de Kocani, 18 das quais foram detidas.

Entre elas contam-se um antigo ministro, um inspetor e outros funcionários.

O Ministro do Interior, Pance Toskovski, disse ao fim do dia que sete polícias suspeitos de terem cometido crimes contra a segurança pública estavam entre os suspeitos detidos.

Para além de uma licença fraudulenta, a discoteca "Pulse" funcionava em condições de segurança desastrosas, de acordo com as primeiras conclusões do inquérito: falta de extintores de incêndio, apenas uma porta de saída, ausência de autorização para utilizar dispositivos pirotécnicos.

Várias dezenas de vítimas do incêndio serão sepultadas na quinta-feira num funeral coletivo no cemitério municipal de Kocani.

No âmbito da investigação, os "agentes do Departamento de Polícia Financeira e do Departamento de Crime Organizado entraram nos escritórios" da Câmara Municipal de Kocani e "tomaram medidas para proteger a documentação relativa ao clube noturno", adiantou o ministro do Interior, Pance Toskovski.

Os gabinetes dos funcionários do Ministério da Economia também foram revistados, "uma vez que existem motivos razoáveis para suspeitar do seu envolvimento em atividades ilegais relacionadas com a emissão de licenças para clubes noturnos", acrescentou Toskovski.

"Gostaria ainda de informar o público que, para garantir uma investigação totalmente independente e eficaz, decidi substituir as chefias da polícia local em Veles e Stip [perto de Kocani] por agentes de Skopje [a capital]. Esta decisão não implica qualquer atribuição de culpa, mas é um passo para garantir que a investigação prossegue sem pressões, suspeitas ou influências indevidas", concluiu o ministro.