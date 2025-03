‘Marinho’ afundou há 35 anos e 14 pescadores foram resgatados sãos e salvos

Corria o ano de 1990 quando um atuneiro, que navegava ao largo da Madeira, acabaria por se afundar. Catorze pescadores acabariam por ser resgatados sãos e salvos e o relato foi feito pelo DIÁRIO.

Foi devido a um rombo no casco que o atuneiro ‘Marinho’, que se encontrava na faina, acabaria por afundar-se nos mares perto do Porto Santo. Foi graças a uma balsa pneumática que os pescadores conseguiriam sair sãos e salvos, depois de cerca de seis horas à deriva.

A verdade é que, antes de saírem do barco, os pescadores pediram auxílio ao Comando Naval, que lançou esforços para proceder aos trabalhos de localização e resgate. O patrulha ‘Cuanza’, pertencente à Marinha Portuguesa, seria o responsável por recolher todos os pescadores e trazê-los para o Funchal.

Os pescadores eram praticamente todos jovens, com idades compreendidas entre os 26 e os 19 anos. As condições atmosféricas mudaram já quando se encontravam na faina, registando-se vento e agitação marítima, o que poderá ter levado ao embate da embarcação, provocando assim o rombo no casco.

Já no cais do Funchal, foram vários familiares e amigos dos pescadores que se reuniram no local, à espera de notícias e, depois, ansiando pela sua chegada.