Homem em dificuldades no mar junto à Doca do Cavacas resgatado

Foi resgatado um homem na tarde desta sexta-feira, 14 de Março, no mar junto à Doca do Cavacas, no concelho do Funchal, depois de, alegadamente, ter entrado em dificuldades na água.

Em nota emitida, a Autoridade Marítima Nacional revela que o alerta foi recebido pelas 17h52, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), a informar para a existência de um indivíduo em dificuldades na água junto à Doca do Cavacas. De imediato, foram accionados tripulantes da Estação Salva-Vidas do Funchal e elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal, que se deslocaram para o local, para onde foram também mobilizados elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

"À chegada ao local, constatou-se que o homem tinha sido retirado da água pelo nadador-salvador do Complexo Balnear da Doca do Cavacas, auxiliado por populares e pelos elementos da Polícia Marítima", pode ler-se no comunicado.

O homem, que apresentava algumas escoriações, foi assistido pelos elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal e, posteriormente, encaminhado para o Hospital.

O Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima do Funchal coordenou a operação de resgate e o Comando Local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.