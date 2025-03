Madeira tem a taxa de inflação mais elevada do País?

O CDS, pela voz de José Manuel Rodrigues, afirmou hoje que a Madeira regista actualmente a taxa de inflação mais elevada do país, cifrada nos 3,6% nos últimos 12 meses, contrastando com a tendência de descida observada no continente e na União Europeia. Esta afirmação exige uma análise detalhada dos dados para verificar a sua veracidade.

CDS-Madeira defende maior concorrência na distribuição e alimentação para reduzir preços O CDS/PP-Madeira defende a entrada de novos grupos económicos no sector da distribuição e alimentação na Região, argumentando que uma maior concorrência entre grandes superfícies contribuirá para a redução dos preços e o alívio do custo de vida para os madeirenses.

De acordo com os dados mais recentes, a taxa de inflação na Região tem, de facto, apresentado valores superiores à média nacional.

Em Fevereiro de 2025, a taxa de inflação média nos últimos 12 meses na Madeira foi de 3,6%. Esta subida representa um aumento de 0,1 pontos percentuais em relação ao mês anterior, confirmando uma tendência de crescimento contínuo nos últimos meses.

Este dado foi reportado pela edição online do DIÁRIO reportando dados divulgados pela Direcção Regional de Estatística. Já em Dezembro de 2024, a taxa de inflação média anual na Madeira registou-se em 3,3%, que analisou previamente dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Esta evolução demonstra que a inflação na Madeira tem vindo a crescer gradualmente, destacando-se como uma das regiões com maior pressão inflacionista no país. A inflação no território continental tem seguido uma tendência de estabilização e ligeira descida. Em Fevereiro de 2025, a taxa de inflação homóloga foi de 2,4%, significativamente inferior à registada na Madeira. Esta descida já vinha sendo observada desde o final de 2024, quando a inflação média anual em Portugal continental foi igualmente de 2,4%.

Comparando os dois cenários, é evidente que a Madeira enfrenta uma taxa de inflação mais elevada do que o continente português, confirmando assim uma parte significativa da afirmação do CDS. Ao nível europeu, a inflação tem vindo a descer de forma gradual, com a taxa de inflação na Zona Euro a atingir 5,1% em Janeiro de 2025, segundo o Eurostat. A União Europeia como um todo apresentou uma taxa de inflação média de 5,6% no mesmo período. Embora estes valores ainda sejam consideravelmente mais elevados do que a inflação registada na Madeira, é importante ressaltar que o contexto económico europeu é distinto e os factores que impulsionam a inflação variam de acordo com as especificidades de cada região.

Ao nível europeu, a inflação tem vindo a descer de forma gradual, com a taxa de inflação na Zona Euro a atingir 2,3% em Fevereiro de 2025, segundo o Eurostat. A União Europeia como um todo apresentou uma taxa de inflação média semelhante. Estes valores são inferiores à inflação registada na Madeira, confirmando que a Região enfrenta uma inflação não apenas superior à média nacional, mas também acima da média europeia.

A afirmação do CDS apresenta uma base factual sólida quando se refere à taxa de inflação na Madeira ser superior à média nacional. Os dados confirmam que a Região registou, em Fevereiro de 2025, uma taxa de inflação de 3,6%, enquanto o continente apresentou uma taxa de 2,4%. A alegação de que a Madeira está acima da média europeia é também correcta, uma vez que a inflação na Madeira é superior aos 2,3% registados na Zona Euro e na União Europeia. Portanto, a declaração do CDS é verdadeira.