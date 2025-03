Papa Francisco continua a recuperar mas quadro clínico mantém-se complexo

A situação clínica do Papa "permanece estável", com "ligeiras melhorias", mas Francisco continua a apresentar um quadro clínico complexo enquanto recupera de uma pneumonia dupla no Hospital Gemelli de Roma, informou hoje o Vaticano.

Na segunda-feira, os médicos afirmaram que a vida do Papa, de 88 anos, já não se encontrava em perigo, face às melhorias registadas.

O líder da Igreja Católica mostrou-se bem-disposto e conversou com as pessoas que o rodeavam no hospital ao longo do dia.

Segundo os serviços de imprensa do Vaticano, Francisco retomou hoje de manhã as suas terapias, tanto farmacológicas como de fisioterapia respiratória e motora.

Francisco recebeu a Eucaristia e acompanhou novamente, por vídeo, os exercícios espirituais da Quaresma da Cúria Romana.

"O estado clínico do Santo Padre permanece estável. As melhorias registadas nos últimos dias foram ainda mais consolidadas, como confirmam as análises sanguíneas e a boa resposta à terapia farmacológica", lia-se no último boletim médico, na tarde de segunda-feira.

Apesar de o seu prognóstico ter deixado de ser reservado, o que significa que a sua doença já não representa um risco de vida iminente, os médicos estimam que terá de permanecer no hospital durante "mais alguns dias".

O Vaticano adiantou que não existem ainda indicações da data de quando o pontífice terá alta e considerou "prematuro fazer uma avaliação do que poderá necessitar quando deixar o hospital".

A hospitalização do pontífice, que é líder espiritual de 1,4 mil milhões de católicos e chefe do Estado do Vaticano, reacendeu as dúvidas sobre a sua capacidade para desempenhar as suas funções e as especulações sobre uma possível renúncia.