BE-Madeira promete recuperar tempo de serviço congelado para funcionários públicos

O Bloco de Esquerda (BE) realizou hoje uma acção de campanha junto a serviços da administração pública regional e local, onde Roberto Almada, cabeça-de-lista do partido às eleições Regionais de 23 de Março, defendeu a recuperação do tempo de serviço congelado dos funcionários públicos.

"Todos nós nos recordamos das dificuldades que os trabalhadores da função pública têm tido nos últimos anos. Nos tempos do plano de ajustamento financeiro foram culpados por uma crise que não criaram e pagaram por uma crise que não criaram", afirmou Roberto Almada.

O candidato do BE lembrou que os funcionários públicos estiveram "sujeitos a um programa de austeridade que lhes roubou salários, que lhes roubou subsídios de férias, que lhes roubou subsídios de Natal", defendendo que "é a altura de garantir que estes trabalhadores são ressarcidos".

Almada criticou o actual Governo Regional por não ter feito nada para descongelar o tempo de serviço dos funcionários públicos, ao contrário do que aconteceu com os professores, que "conseguiram ver o descongelamento e recuperação do seu tempo de serviço".

O candidato do BE comprometeu-se a apresentar propostas no Parlamento para que "esse tempo de serviço congelado seja recuperado, para que as progressões nas carreiras sejam mais rápidas, para que as pessoas recuperem no fundo aquilo que nunca deveriam ter perdido".

A poucos dias das eleições Regionais, Roberto Almada apelou ao voto no BE, afirmando que o partido está "à beira de entrar no Parlamento" segundo as sondagens. "O que nós queremos pedir às pessoas é que não nos deixem à porta do Parlamento, que vão no próximo domingo votar no Bloco de Esquerda para garantirmos uma representação parlamentar forte na Assembleia Legislativa para melhor podermos defender os seus direitos", concluiu.