10 pilotos madeirenses na primeira prova do Campeonato de Portugal Rotax

A Madeira vai estar representada por 10 pilotos na primeira prova do Campeonato de Portugal Rotax deste ano, que acontece este fim-de-semana no Kartódromo Internacional do Algarve.

Conforme deu nota a Associação de Karting da Madeira (AKM) numa nota à imprensa, a Região "estará representada por um grupo de jovens e veteranos talentos em diversas categorias". Do conjunto, dia a mesma fonte que "na Micro Academy, Bernardo Sequeira entra em pista determinado a marcar presença na luta pelos primeiros lugares", enquanto "na Micro Max, Thiago Sousa Carvalhais e Dilan Faria estreiam-se nesta categoria e prometem levar alto o nome do arquipélago".

Mas as participações não se ficam por aqui. Afonso Pires e Daniel Ferreira (Júnior Max), João Dinis, Nicole Ferreira e Bruno Ponte (Sénior Max), Moriano de Canha e João Dias (subcategoria DD2 Master) também vão defender as cores da Região.

As finais desta primeira jornada do CPRTX serão disputadas ao longo do sábado e do domingo.

A AKM lembra que os interessados poderão acompanhar a prova dos pilotos madeirenses nas transmissões em directo através das páginas do Facebook e do Youtube da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.