Madeirense Bernardo Sequeira vence na estreia no Campeonato de Portugal de Karting

O madeirense Bernardo Sequeira venceu na estreia no Campeonato de Portugal de Karting

"Bernardo Sequeira tem despontado nas principais competições do Karting nacional, na Madeira e no continente, mas nunca tinha corrido na pista de Viana do Castelo, que só ficou a conhecer nos treinos que antecederam o arranque do Campeonato de Portugal de Karting Toyota", indica nota à imprensa.

No entanto, conforme acrescentou, "o jovem piloto do Funchal mostrou o seu talento natural ao adaptar-se rapidamente ao traçado minhoto, sobretudo numa jornada dupla onde a tarefa dos pilotos foi dificultada pela chuva, tanto na prova de sábado como na prova de domingo".

E prosseguiu: "Bernardo Sequeira começou por ser quarto classificado na primeira manga de qualificação, e depois terminou a final de sábado da categoria Cadete na sexta posição. Cada vez mais confiante e com maior conhecimento da pista, o ‘rookie’ madeirense surgiu muito forte na de domingo, conseguindo logo um top 3 na manga de qualificação e, depois, vencendo de forma brilhante a corrida decisiva, onde resistiu à pressão dos seus adversários directos, bem mais experientes na categoria com os motores IAME de 60cc".

“Fiquei muito feliz”, afirmou poucos minutos depois de subir ao topo do pódio em Viana do Castelo.